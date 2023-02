Sì, è stato un vero flop. E tra le macerie Pd resta in piedi solo Sala

"La calma è la vigliaccheria dell’anima”, diceva Tolstoj, che evocava la bellezza della battaglia della vita che pare il codice di condotta del Partito democratico: “Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttare via tutto”. Nell’equazione, non scritta, da qualche parte ci dovrebbe anche essere che ogni tanto si vince, ma in Lombardia pare proprio che non sia così, per il partito della sinistra: comunque si chiami, non vince mai. E infatti, con una immagine che pare proprio l’apoteosi dell’autoironia – come sottolinea maliziosamente Pierfrancesco Maran (il grande escluso, colui il quale voleva le primarie per le regionali ma gli sono state negate in virtù di accordi di partito) – il segretario regionale Vinicio Peluffo, nel day after, dice: “Con le primarie sarà una vera ripartenza”. Per dove, considerato che quella per la Lombardia era la sfida più importante del quinquennio, non è dato saperlo. Quel che si sa è che in un processo che non ha soluzione di continuità, come l’acqua di Bersani che non si può fermare con le mani (cit.) ormai le regionali sbiadiscono nella partita della segreteria nazionale del Pd, e nelle due partite per le segreterie locali (quella regionale e quella metropolitana).

