La magia dell'opera alla Scala con la voce di Lisette Oropesa e la direzione di Chailly

Questa nuova attesissima Lucia di Lammermoor della Scala è soprattutto la Lucia di Riccardo Chailly. Anche di Donizetti, certo, perché la si esegue integrale, in edizione critica e, nella scena della pazzia, con l’armonica a bicchieri e senza la famigerata cadenza della Marchesi, che è come mettere la panna nella carbonara. Però sono scelte che ormai si fanno ovunque, e anche a Ossobuco di sotto si ripristinano il duetto della torre e l’aria di Raimondo (però, vado a orecchio e potrei sbagliare: nell’originale il duetto fra la donna e il baritono non sarebbe scritto un tono sopra?). Ma insomma, a parte le questioni testuali che hanno fagocitato la vigilia, la direzione di Chailly è splendida in sé, per l’attenzione ai dettagli, la calibratura perfetta di stacchi di tempo e pesi orchestrali, l’elastica morbidezza degli accompagnamenti e soprattutto certi preludi strumentali che definiscono subito, gotici e misteriosi, le atmosfere notturne della prima vera opera romantica italiana. Si sa che i grandi direttori hanno frequentato poco Lucia e quelli che l’hanno fatto, come Karajan o Abbado, non l’hanno incisa in studio: questa di Chailly diventa la direzione di riferimento. D’ora in poi, chi blatera di un Dozzinetti rozzo o mediocre orchestratore lo fa a suo rischio e pericolo, soprattutto di rendersi ridicolo. Orchestra e Coro superlativi, e confesso che a “Fûr le nozze a lei funeste” è pure scappata la furtiva lagrimuccia, che volete, ognuno ha i suoi guilty pleasure. Perché poi Chailly non venga mai alla ribalta da solo a prendersi gli applausi, resta un mistero.

