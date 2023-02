Romano La Russa, le visioni del luogotenente-fratello d'Italia

"Sono stato figlio di senatore (Antonino La Russa, ndr). Ora sono fratello del presidente del Senato. Siamo una famiglia, non è mai stato un problema”. Romano La Russa, classe 1952, fratello più giovane di Ignazio (1947) e di Vincenzo (1938), il primogenito. Assessore regionale più volte, ha da qualche mese le deleghe alla Sicurezza nella giunta Fontana. E se tutto va – come i sondaggi raccontano – sarà una delle pedine fondamentali della strategia meloniana in Lombardia. Perché Ignazio di suo fratello Romano si fida, eccome. Anche se ’Gnazio è interista e Romano milanista. Viene in mente l’aneddoto di Paolo Berlusconi, secondo cui prima di trasferirsi a Milano il fratello maggiore fosse rossonero, salvo poi cambiare idea sotto la Madonnina. Storie calcistiche a parte, racconta Romano: “Abbiamo sempre fatto politica insieme. Abbiamo percorso tutta la strada della militanza, cresciuti con il mito di nostro padre. E una cosa la devo dire: quelli che pensano che Ignazio non dica la sua perché è presidente del Senato non lo conoscono proprio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE