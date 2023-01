Dal ciclista all'ex vice di Raggi. I candidati dei partiti in Lazio e Lombardia

Il termine per la presentazione delle liste elettorali è il 14 gennaio. Le coalizioni sono ormai definitive (anche se in Lazio si cerca). Centrodestra e centrosinistra hanno scelto i candidati consiglieri, mentre il M5s li selezionerà oggi con il voto online. Ecco chi sono

L’appello lo ha firmato persino il premio Nobel Giorgio Parisi: Pd e M5s in Lazio non dividetevi! E dunque non stupisce se il giorno successivo il candidato del centrosinistra, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, si sia rivolto direttamente alla candidata governatrice del M5s, la giornalista Rai Donatella Bianchi: “Se si volesse arrivare a un accordo in extremis io non mi tiro indietro”. Un invito destinato a cadere nel vuoto, ma che comunque ha fatto infuriare uno dei principali sponsor di D’Amato, il leader del Terzo polo Carlo Calenda: “Basta giochini e alchimie”. Ma sembrano schermaglie.