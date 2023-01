"Prendete nota, donne!". Ecco la ricetta della pasta alla norma di La Russa

"Penso che la pasta alla norma sia meglio dei grilli. Se volete vi posso dare la ricetta", dice il presidente del Senato Ignazio La Russa spiega la sua ricetta per preparare la pasta alla norma nel corso del suo intervento all'evento di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni regionali in Lombardia. "Ho scritto un racconto che contiene la ricetta della pasta alla Norma", prosegue La Russa. "Vi dico il succo: attenzione, come lo faccio io non c'è soffritto, il pomodoro si mette a crudo. Prendete nota, donne, di come si fa. Quando ero piccolo la donna, Angelina, aveva già messo la padella con il pomodoro che cuoceva anche due, tre ore. Spicchi d'aglio e basilico finchè volete. Attenzione: le melanzane vanno fritte a parte, avendo attenzione che la sera siano messe aspurgare col sale, poi si leva il sale e si friggono. L'altezza delle fette dev'èessere questa, e mostra il palmo di una mano".