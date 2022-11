Bertolaso cerca di completare quello che Letizia Moratti non ha concluso

Nel generale terremoto politico (ma sarebbe meglio usare il plurale: un terremoto per parte) causato dalle dimissioni con candidatura avversa di Letizia Moratti, è passato in secondo piano, quasi inosservato, un avvicendamento che in altre occasioni avrebbe destato interesse. A sostituire al welfare Letizia Moratti è stato chiamato Guido Bertolaso, l’uomo ovunque, d’antico imprinting berlusconiano, ogni volta che c’è da mettere in sicurezza un’emergenza. E i lombardi lo sanno, per il contributo dato durante la pandemia. Se avesse uno stemma: umiltà e concretezza. E tanti politici farebbero carte false per somigliare almeno un po’ a Guido Bertolaso. Uomo dello stato, quando serve: durante il terremoto in Abruzzo, del 2009, ha messo in sicurezza 80 mila persone, subendo anche il solito processo, per uscirne completamente pulito. Richiamato in servizio permanente effettivo durante i mesi più difficili del Covid, non ha voluto un euro per mettersi a disposizione, allestire corsie d’emergenza, andare a caccia di ossigeno e respiratori.

