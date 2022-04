Medico cura te stesso. Il malessere (reale) della Sanità lombarda

E’ una sindrome, il burnout, riconosciuta persino dall’Oms (il che non è garanzia di nulla: all’Oms vorrebbero vietare pure le grigliate di Pasquetta). Ma che “ansia, depressione, stress” abbiano colpito in modo grave anche i medici, in questi due anni di super impegno contro il Covid, è comprensibile. E da oggi anche statisticamente rilevabile: un’indagine condotta dall’Università di Milano Bicocca per Anaao-Assomed Lombardia, tra novembre 2021 e marzo 2022, certifica l’auto-consapevolezza dei medici di aver sofferto negli ultimi due anni di uno o più sintomi. La ricerca è stata condotta da un questionario online su 958 medici lombardi: il 71,6 per cento sospetta di aver sofferto di burnout, mentre il 59,5 per cento teme di poterne soffrire in futuro. Il pensiero va subito ai “medici in prima linea”, quelli dei reparti di infettivologia, quelli costretti allo slalom tra contagiati e pazienti fragili da preservare. Meno attenzione è stata riservata, purtroppo, a una categoria cruciale e che, soprattutto all’inizio della pandemia, all’ansia e alla depressione ha dovuto aggiungere la sindrome da abbandono: da parte delle autorità sanitarie. I medici di base.

