Le elezioni non sono un concorso di bellezza. Viva Moratti e D'Amato

Non si è capito ancora per che cosa si facciano a fare le elezioni. La destra pensa che servano a vincere, non si fa troppi scrupoli, e vince. A sinistra invece quella elettorale è una gara concorrenziale tra identità, insomma un concorso di bellezza, se non di purezza. Così le elezioni si perdono a vantaggio degli avversari. Poi si protesta e si cominciano interminabili e noiosissime traversate nel deserto, a meno che non si riesca a rovesciare il risultato delle urne nelle assemblee, cosa in sé legittima ma che non sempre, come le ciambelle, riesce con il buco.

