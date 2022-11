Gogol in Lombardia. Cottarelli verso il no (senza Calenda) Moratti resiste (con Calenda). Il Pd: primarie

Letta pressa il "professore", ma senza Azione lui non ci sta. Scatta la ricerca del candidato unico per le regionali lombarde (Del Bono, Pisapia). Chiusura netta a Moratti da parte del Pd. Si cerca nuovamente la sponda 5s

Vincere li spaventa, perdere li conforta. Fatelo. Chiamate un militante del Pd lombardo e chiedetegli cosa ne pensa della candidatura di Letizia Moratti con il Terzo polo, del quasi certo passo indietro di Carlo Cottarelli, dell’ipotesi primarie del Pd (aperte al M5s). Risposta: “Moratti viene dalla destra. Cottarelli non si candida senza Calenda. Giuliano Pisapia sarebbe magnifico ma non vuole. Beppe Sala spinge per Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, dato che lui, Sala, non accetterà mai. La nostra sede naturale è il manicomio”. Sabato, il centrosinistra aveva cinque possibili outsider: Cottarelli, Moratti, Ferruccio Resta, Del Bono, Pisapia. Domenica sera era rimasta solo Moratti che il Pd non vuole. Il napalm ne ammazza meno.



Calenda svelto: “Candidiamo Moratti e Cottarelli insieme”. Il Pd: “Non è Calenda che può scegliere. E poi Moratti è antipatica”. Quest’ultima detta dal Pd, noto partito della simpatia, è strabiliante. Mentre si scrive Enrico Letta starebbe “lavorando” su Cottarelli che, a sua volta, preferisce non rilasciare “interviste sulla Lombardia” fermo restando che “ha altre due richieste da evadere”. Sintesi: il Pd (lo ha dichiarato Peppe Provenzano: “Mai!”) chiude alla Moratti, nessun campione di sinistra vuole metterci la faccia. Perderla ormai è il meno peggio.