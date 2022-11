L'opzione Moratti per il Pd

"Se l’opposizione ha ragione a presentare questa destra come il peggiore dei mali, e ce l’ha, non può sciupare un’occasione così chiara per accelerarne il declino". Così si chiudeva ieri un articolo in prima pagina di Repubblica di Stefano Cappellini – giornalista e testata non certo sospettabili di destrismo – a proposito della “opportunità” per il Pd della candidatura terzopolista di Letizia Moratti in Lombardia. Spesso in Italia i buoni argomenti politici si trasformano nel senno di poi, e il tempo stringe, se non è già finito. Sarebbe un errore politico, peggio di un peccato. Bisogna essere politicamente miopi per non cogliere che l’uscita di Moratti dal polo di destra con nette motivazioni antisovraniste, europeiste, pro vax può essere uno strappo da sfruttare. Invece piovono miopie ideologiche o di bottega, à la Brando Benifei: “Saremo in campo per battere le destre in Lombardia, entrambe”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE