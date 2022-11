Esplosione Letizia. Moratti si dimette da vice Fontana e mette all'angolo il governo. La carta Garavaglia

Ha fatto da sola quello che non sono riusciti a fare in tre. Cacciarla. I tre sono Salvini, Meloni, Berlusconi. Letizia Moratti si è dimessa da vicepresidente della regione Lombardia e assessore alla Sanità. Al suo posto va Guido Bertolaso. Questo è il commento di Lega, FdI, Forza Italia subito dopo la notizia: “Stiamo facendo la figura dei pirla”. La Lega ce l’ha con FdI: “Ci hanno impedito di rimuoverla”. FdI ce l’ha con la Lega: “Non siamo noi ad aver promesso alla Moratti la presidenza”. Si realizza il peggiore degli scenari possibili. In milanese si dice pastrügn. Moratti candidata con il Terzo Polo, ma il Pd non esclude di convergere (Beppe Sala è il ponte). Lega e FdI costretti a difendere Attilio Fontana (ma valutano l’ipotesi Massimo Garavaglia). Silvio Berlusconi, per appoggiare il candidato lombardo di Lega e FdI, sta pensando di chiedere la guida di una regione come il Friuli-Venezia Giulia. Massimiliano Fedriga potrebbe a quel punto entrare al governo. L’Lsd, a confronto, procura meno visioni. Sembra di stare al Pentagono del Dottor Stranamore, quello di Kubrick. Il Pirellone è in orbita come la bomba.

