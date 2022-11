Letizia Moratti spacca la sinistra. Renzi: "Candiamola". Letta sceglie Cottarelli

Per Azione e Italia Viva l'ex assessora della Lombardia è un'opportunità", il Pd sceglie Cottarelli perché teme il leader di Italia viva. "Il suo è un tentativo per spaccarci ancora". Calenda rilancia con il Lazio

E’ la donna che in due giorni sconvolse il mondo, Vladimir Ilic Letizia Moratti. A Lenin ne servirono dieci. Nelle prime ventiquattro ore, con le sue dimissioni, ha “bruciato” il Pirellone, Palazzo d’Inverno della destra. Nelle seconde, con l’aiuto di Renzi, ha occupato il Pd, “Lettagrado”. La candidatura della Moratti in Lombardia è ora un affare del centrosinistra. Renzi e Calenda chiedono a Letta di sostenerla. Lui: “Abbiamo Cottarelli”. Ha dato la disponibilità. Calenda e Letta si sono parlati. Calenda: “Il Pd non esclude Moratti”. La rettifica del Pd: “Escluso”. Siamo tornati alla corazzata “Calettionkin”. Renzi è sempre Eisenstein, il regista.