Emiliano detta la linea del Partito democratico: sì alla Moratti, no alle trivelle

Sulle regionali in Lombardia il presidente della Puglia tenta la linea inclusiva, poi, in merito ai dubbi sull'energia, rilancia l'estrazione e prova la linea della nazionalizzazione dei pozzi di petrolio e gas

Nel Pd in crisi d’identità post 25 settembre, non ci sono argini per le nuove intemerate dell’Emiro pugliese, in arte Michele Emiliano. Intervenendo all’evento Metropolis, il governatore - dopo la partecipazione alla manifestazione arcobaleno di Vincenzo De Luca a Napoli - prova a dettare la linea ai dem: apre alla Moratti, chiude alle trivelle e ipotizza con retorica da vero caudillo di nazionalizzare i pozzi petroliferi sul territorio nazionale.