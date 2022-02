La buona trivella. Ecco il piano di Draghi e Cingolani per il metano

Sotto terra in Italia c’è metano per 200 miliardi di metri, ma non si aprono nuovi pozzi e gli investimenti delle compagnie sono fermi . L’Italia brucia circa 70-75 miliardi di metri cubi di gas l’anno, esistono altre strade, la soluzione c'è, bisogna solo attuarla

L’ingegner Carlo Zanmatti aveva ricevuto un ordine preciso dalle autorità della Repubblica sociale italiana e dal quartier generale della Wehrmacht: chiudete tutto, baracca e burattini, liquidate l’Agip. Il direttore generale diventato commissario aveva cercato di prender tempo dicendo ai suoi uomini di continuare a trivellare il pozzo nei pressi di Caviago, a poca distanza da Lodi. Era convinto che sotto ci fosse una gran quantità di metano, glielo aveva confermato anche il geologo americano Elmer Thomas che aveva condotto accurate ricerche, nonostante la guerra, in un territorio occupato dai nemici. Mollare proprio adesso? Una follia. Ma se davvero fosse sgorgato il gas, non sarebbero subito calati i falchi predatori? Il dilemma gli toglieva il sonno. Finché nell’ottobre del 1944 quel che sapeva era diventato realtà. I tecnici e gli operai gridavano di gioia, l’ingegner Zanmatti era gonfio di orgoglio, ma doveva soffocarlo. Zitti tutti, nessuno apra bocca, tappiamo il buco e basta così. Nessuno seppe più nulla, incredibile a dirsi in una Italia non usa a mantenere segreti. Agli anglo-americani decisi, anche loro, a sciogliere l’Agip e al Clnai (Comitato di Liberazione nazionale alta Italia) che aveva ben altra idea, l’ingegnere spiegò che il silenzio aveva salvato quella risorsa nazionale. Fu comunque epurato e l’azienda, nata nel 1926 con la collaborazione della Fiat e della British Petroleum, restò in bilico a lungo, finché non arrivò il partigiano bianco Enrico Mattei e tutto cambiò.