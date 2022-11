"In Lazio si può vincere anche senza il M5s". Parla D'Amato (Pd)

L'assessore alla Sanità conferma la sua volontà a candidarsi per il dopo Zingaretti e avverte: "No a un accordo contro Roma che metta in discussione il termovalorizzatore ". Il 10 novembre l'evento al teatro Brancaccio, ci sarà anche Calenda

“L’ho detto mesi fa e lo confermo oggi: sono pronto a candidarmi alla presidenza della Regione Lazio, metto a disposizione il lavoro di questi anni non solo sul contrasto alla pandemia, ma anche sull’uscita dal commissariamento, con conti della sanità finalmente in ordine e un progressivo aumento dei livelli essenziali di assistenza. La strada imboccata è quella giusta”. Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità che in Lazio ha messo su la migliore macchina medico-burocratica per affrontare la pandemia, non fa passi di lato e conferma la sua volontà di presentare il suo nome per la successione a Zingaretti. Il governatore, dopo l’elezione a Montecitorio, si dimetterà il prossimo 4 novembre. Da allora scatteranno i 90 giorni previsti dalla legge per chiamare i cittadini alle urne, la data più probabile per il voto è il 5 febbraio.