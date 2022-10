Sulle regionale del Lazio il Pd è appeso a Conte (che vuole lo stop al termovalorizzatore)

“Su quello abbiamo tolto la fiducia al governo Draghi, figurati se ci rimangiamo la parola per fare un’alleanza regionale”. La strada per replicare il “campo largo” alle prossime elezioni del Lazio è sempre più stretta. La questione del termovalorizzatore si staglia tra grillini e dem come una montagna insormontabile. Lo sa bene Roberta Lombardi, assessora grillina alla Transizione ecologica della giunta rossogialla. E’ lei la principale fautrice dell’alleanza. Negli scorsi giorni ha spiegato all’agenzia Dire: “Non voglio che il tema dell’inceneritore sia al centro del dibattito perché ognuno avrebbe i suoi irrigidimenti”. Subito dopo ha ricordato il nuovo impianto di recupero di materiali che la Regione costruirà a Colleferro: “E’ la prova che quando lavoriamo insieme apriamo impianti di economia circolare”. Un tentativo un po’ macchinoso di separare la scelta di Gualtieri sul termovalorizzatore dalla politica regionale rossogialla improntata invece al principio dell’economia circolare. Non convince. “Come lo spieghiamo agli elettori che il termovalorizzatore più grande d’Italia lo fa Gualtieri ma in Regione si investe su tecnologie verdi, fa ridere solo dirlo”, commenta al Foglio un deputato grillino.

