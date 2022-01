Sorpresa: Calenda pronto a sostenere D'Amato in Regione Lazio "anche col M5s"

"Oggi presentiamo la nostra giunta ombra. È una prassi nei paesi anglosassoni che facciamo nostra per un’opposizione costruttiva". Ancora una volta Carlo Calenda è seduto nella sala conferenza della stampa estera. Questa mattina l’occasione è presentare la giunta ombra della lista Calenda nella Capitale “che – dice – si relazionerà con quella ufficiale per controllare il lavoro degli assessori di Gualtieri”. Ma accanto al leader di Azione non c’è né l’assessora ombra all’Ambiente Silvia Ambrosio, né quello alla Semplificazione Nicola Bianchi. Non si vede nessuno dei 19 nomi (un uomo e una donna per delega) pescati tra ex candidati e militanti che hanno aiutato il leader a stilare il programma elettorale per la Capitale. Nei due posti vicini a Calenda siedono invece la capogruppo in Assemblea capitolina Flavia De Gregorio e, soprattutto, Valerio Casini, il consigliere più votato della Lista Calenda, esponente di Italia Viva, oggi candidato da Matteo Renzi per sfidare il prossimo 16 gennaio alle elezioni supplettive per il collegio Roma-1 della Camera, che fu di Gualtieri, la dem Cecilia D’Elia. E il dettaglio svela il vero senso dell’operazione fatta da Calenda: dichiarare nel modo più rumoroso possibile il suo sostegno al candidato di Renzi senza dover avere in alcun modo il fastidio di aver a che fare con il leader di Italia Viva. Anzi tenendo l’attenzione di obiettivi e taccuini su di sè. “Valerio – dice – ha tutte le caratteristiche per rappresentare il centro di Roma”. Con il sostegno a Casini, inoltre, Calenda risolve un’altra grana: lui e l’altra eletta di Italia Viva in consiglio comunale, Francesca Leoncini, minacciavano di formare un gruppo alternativo alla lista Calenda per entrare in maggioranza a sostegno di Gualtieri. Il pericolo a questo punto sembra scampato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE