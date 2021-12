Roma, dopo il no di Conte il Pd alle suppletive candida Cecilia D'Elia

Domani in segreteria con Letta verrà ufficializzata la candidatura per il seggio alla Camera: in pole c'è la portavoce della Conferenza delle donne democratiche

Per il seggio alla Camera lasciato vacante da Roberto Gualtieri, il Pd sta per ufficializzare la candidatura di Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche. E' il primo nome nella lista dei dem, che verrà sciolta domani durante la segreteria con Enrico Letta. Un modo per convergere su un nome condiviso, nei tempi più rapidi possibili, dopo il diniego di Giuseppe Conte che ha ringraziato ma si è tirato indietro dalla corsa. A far propendere verso la D'Elia la conoscenza del collegio, visto le passate esperienze con Veltroni in Comune e Zingaretti alla Regione.

Letta è intenzionato a chiudere al più presto la partita suppletive, per cui si tornerà al voto il 16 gennaio: i tempi sono stretti. Ma secondo fonti dem oltre alla D'Elia rimangono ancora in campo anche altre candidature, come quella di Gianni Cuperlo ed Enrico Gasbarra. Oltre a quella di Annamaria Furlan, ex segretaria generale della Cisl.