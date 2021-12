Chi sostituirà Gualtieri alla Camera? E chi diventerà segretario romano del Pd?

Il prossimo 16 gennaio è una data importante per il centrosinistra: si vota per il seggio lasciato vacante alla Camera (Roma centro) dal neo-sindaco Roberto Gualtieri. Nel Pd il segretario Enrico Letta aveva tempo fa espresso in proposito l’intenzione di “tenere assieme tutti quelli che sono stati nostri alleati in queste amministrative”. I nomi circolano, anche se non tutti sono capaci di “tenere assieme” allo stesso modo: si va infatti da Annamaria Furlan, già segretaria generale Cisl, a Enrico Gasbarra, parlamentare dal 2008 al 2014 nonché vicesindaco di Roma con Walter Veltroni nonché presidente della Provincia (solo che il suo nome ricorre su vari tavoli, a partire da quello su cui si gioca il futuro della Regione Lazio). Gasbarra potrebbe unire lungo la direttrice Goffredo Bettini-Letta-Conte (Bettini è un suo antico sostenitore; e l’alleanza Pd-5 Stelle viene difesa da Gasbarra al grido di: “All’asse tra Pd e Conte non ci sono alternative”).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE