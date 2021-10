Mistero attorno al seggio reso vacante dall'elezione di Gualtieri: il Pd vorrebbe una donna

C’è la vittoria di Roberto Gualtieri al Comune e c’è il corollario della vittoria di Roberto Gualtieri al Comune: il seggio lasciato libero alla Camera dal neosindaco ed ex ministro dell’Economia. La poltrona rischia infatti di essere non per due, come nell’omonimo film, ma per tre o per quattro, se è vero che attorno a quel posto in Parlamento si ragiona da più fronti. Trattasi del collegio Lazio I, zona centro, ed è il seggio vinto proprio da Gualtieri nel marzo del 2020. Un seggio che a questo punto interessa, per diverse ragioni, a varie forze in campo. Dal lato M5s, infatti, si ripresenterebbe l’occasione di far correre il capo politico Giuseppe Conte (vedi il caso delle suppletive a Siena, dove poi ha corso Enrico Letta). Dall’entourage di Conte si smentisce, ma chissà. Intanto c’è la questione Virginia Raggi: la sindaca uscente, infatti, tantopiù dopo l’appoggio dato apertamente da Conte a Gualtieri alla vigilia del voto, potrebbe premere per una scelta in suo favore, visto lo sforzo profuso in una corsa al bis non sostenuta da tutto il M5s.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE