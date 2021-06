Niente donne nei dibattiti? Il Pd vieta il simbolo

In vista delle Feste dell'Unità, il Nazareno dirama l'ordine ai segretari regionali e provinciali. L'iniziativa finalizzata a garantire "una presenza sempre più paritaria"

Solo uomini nei panel? E allora niente simbolo del Pd. È questa la decisione del Nazareno in vista dei prossimi eventi delle Feste dell'Unità. A comunicarlo, con una lettera inviata alle segreterie regionali e provinciale di tutta Italia, sono Cecilia D'Elia, portavoce della conferenza delle donne del Pd, e Maria Pia Pizzolante, responsabile nazionale dell'organizzazione delle Feste dell'Unità nella segreteria di Enrico Letta. SCARICA PDF

"Grazie alla campagna vaccinale e all'abbassamento dell'Rt, sappiamo che state riprendendo gradualmente le iniziative in presenza e le Feste dell'Unità, per cui nei prossimi giorni vi invieremo un vademecum apposito", scrivono D'Elia e Pizzolante. Che aggiungono: "Nel frattempo ci preme ricordarvi l'Odg approvato dall'Assemblea nazionale di marzo 2021 con cui tra le altre cose ci prendevamo l'impegno a costruire panel e dibattiti con una presenza sempre più paritaria". Poi, l'annuncio più decisivo: "In particolare qualora vi fossero solo uomini sarebbe impedito l'utilizzo del simbolo".