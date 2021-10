Prove per un fronte riformista. La versione di Bentivogli

Il dato certo, nell'incertezza del domani (a partire dal ballottaggio a Roma), è il successone, per così dire, di Carlo Calenda con la sua lista al 19,8 per cento. Ed è un dato certo che si proietta dritto dritto verso un futuro in cui un possibile “fronte dei riformisti” può diventare protagonista, anche viste le tribolazioni dei populisti verdi e gialli, nonostante questi ultimi siano alleati con il Pd. Non a caso Calenda, a Roma, pur non dando indicazioni di voto, dice che una delle condizioni per avere i voti dei suoi sostenitori è proprio il manifestare chiara volontà di non far rientrare dalla finestra, con incarichi in giunta, i Cinque stelle fatti uscire dalla porta con il voto. E c'è anche un altro dato: se Calenda ha i voti, Matteo Renzi ha gli eletti: a Roma i due futuri consiglieri più votati sono renziani (Valerio Casini e Francesca Leoncini), e sul piano nazionale, in Parlamento, Renzi può ancora contare su un gruppo consistente, questione non da poco visto che tra pochi mesi si dovrà eleggere il presidente della Repubblica, tanto che Calenda potrebbe trovarsi presto nel ruolo di colui che cerca di lanciare un'Opa su Renzi proprio nell'ottica di un rassemblement riformista che comprenda altre forze e altre personalità, dal sindaco rieletto di Milano Beppe Sala in giù.

