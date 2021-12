Dopo la fiction di Calenda vs Conte, per il collegio Roma 1 corrono tre semisconosciuti 

Doveva essere la Lepanto della democrazia, per giorni qui s’erano affrontate a parole la destra e la sinistra, il populismo e l’antipopulismo, due ipotesi divergenti di futuro, Conte e Calenda, con quello che urlava gonfio come una rana “che fai scappi?” e l’altro che rispondeva “veramente sei tu che scappi”. Tutti con il petto in fuori. Tutto un cinema. Virato al kolossal, ovviamente. I milites (vana)gloriosi. Insomma sembrava sul serio il derby d’Italia, l’elezione delle elezioni, il momento fatale. Per un posto da deputato alle suppletive nel collegio Roma 1 della Camera, pieno centro della capitale, dovevano d’altra parte affrontarsi – niente meno – un ministro in carica (Elena Bonetti), un ex presidente del Consiglio (Giuseppe Conte) e un ex ministro e leader di partito e candidato sindaco ed eurodeputato (Carlo Calenda). Lo scontro finale. Come nei film di Rocky. E invece? E invece niente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE