Conte tentenna sulla sua candidatura, ma il Pd lo incoraggia. Renzi e Calenda studiano le contromosse

Il bollettino del lunedì mattina mette a bonaccia. Pare cioè che Giuseppe Conte, nelle ultime ore, sia assalito più dai dubbi che dall'entusiasmo. Candidarsi alla Camera, lui che aveva detto di volersi dedicare anima e corpo al M5s, girare i territori, inaugurare la stagione della semina, del nuovo corso? Condannarsi allo stillicidio dei retroscena da Transatlantico, all'analisi dei dati sulle presenze in Aula che inevitabilmente lo mostrerebbero non esattamente un mostro di dedizione, e poi vaglielo a spiegare ai tuoi seguaci accalorati che un leader non può e non deve essere abbullonato al suo scranno, che non è quello il suo ruolo. Insomma, dare consistenza a quei pettegolezzi velenosi che già iniziano a circolare, tra i fedelissimi di Luigi Di Maio, per cui "se veramente si candida, dopo le promesse che ha fatto, diventa un Renzi qualsiasi". Però è anche vero che il bollettino è mutevole, come l'umore del presidente del M5s e dei suoi più stretti consiglieri. Per cui la verità è che una decisione definitiva, sulla candidatura al collegio di Roma, per le suppletive del 16 gennaio, non è stata presa.

