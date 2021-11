Che fine hanno fatto gli aiuti per il grattacielo bruciato? In fumo 

La ricollocazione delle famiglie residenti, il nodo legato alle assicurazioni, il processo in corso e le spese che servono ad affrontare la situazione. Come si è evoluta la vicenda del palazzo di via Antonini, andato a fuoco ad agosto scorso

Capita che le buone intenzioni si perdano proprio dentro quelle regole che dovrebbero favorire esiti concreti e positivi. E’ un po’ la vicenda di via Antonini, che questa estate ha tenuto tutta l’Italia con il fiato sospeso per via del gigantesco rogo che ha distrutto un grattacielo costruito di recente nella zona sud di Milano. Giusto il tempo di tirare un sospiro di sollievo per l’assenza di vittime, si è subito posto il problema di collocare 80 famiglie, con 34 minori, cui quell’incendio aveva sottratto tutto eccetto la vita. Giorni di emozioni ma poi tutto è finito sotto la cenere.