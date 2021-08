Così l'inchiesta sull'incendio di Milano è diventata uno show mediatico

La procura di Milano ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’incendio che domenica scorsa ha devastato il grattacielo di via Antonini, nella periferia sud del capoluogo lombardo, fortunatamente senza provocare vittime né feriti. I magistrati del dipartimento “Tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro” della procura milanese, coordinato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, cercheranno di capire quali siano state le cause scatenanti dell’incendio e le ragioni per le quali il fuoco si sia propagato così rapidamente. Seppur di carattere locale, la vicenda ha colpito l’attenzione pubblica nazionale, soprattutto di fronte al dolore di oltre 60 famiglie che da un momento all’altro hanno perso tutto. Proprio l’elevato interesse pubblico per la vicenda sembra aver indotto la magistratura milanese a trasformare l’indagine sull’incendio nell’ennesimo show mediatico, basato su una sorta di cronaca minuto per minuto dell’inchiesta, fatta di interviste, aggiornamenti, indiscrezioni. Una replica di quanto avvenuto lo scorso maggio attorno alla tragedia della funivia del Mottarone.

