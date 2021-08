Grattacieli in fiamme solo al cinema, grazie

Il desiderio di non dover vedere palazzi più alti di un campanile. La medietà come virtù geografica e urbanistica

Prego di vivere dove la medietà è virtù anche geografica e urbanistica, orazianamente, nei piccoli centri del centro Italia come quel mio amico che abita a Deruta, lavora a Montefalco, organizza a Urbino, villeggia a Pescara… Chi più beato di lui? Siccome fermo non ci so stare ma lontano non mi piace andare vorrei un pendolarismo Pesaro-Pescara o al limite una triangolazione Pesaro-Pescara-Perugia, anzi Perugia no siccome conta 164.000 abitanti, un po’ troppi, e allora facciamo Pesaro-Pescara-Penna in Teverina. La superstrada Val di Chienti ha gallerie da far invidia all’Autosole, asfalto buono, poco traffico, montagne moderate, paesaggi ameni… Guido verso Colfiorito e penso che fra Umbria e Marche potrebbe esserci ancora qualche cacciatore, qualche norcino che fa il sanguinaccio, qualche paese senza ztl, guido e prego di non dover andare mai più a Milano, di non dover rivedere palazzi più alti di un campanile, e grattacieli in fiamme solo al cinema.

