Due assoluzioni non bastano: la procura di Milano sta conducendo un terzo processo su Eni-Nigeria

La notizia è così assurda da non sembrare vera: la procura di Milano sta portando avanti, in gran silenzio, un terzo processo sulla presunta corruzione internazionale da oltre un miliardo di dollari che Eni avrebbe compiuto con Shell in Nigeria per sfruttare il giacimento petrolifero Opl 245. A quanto pare, non sono bastati due processi, entrambi terminati con l’assoluzione in via definitiva di tutti gli imputati: il primo, quello principale, in cui sono stati assolti ben quindici imputati, tra cui l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni; e il secondo processo, svoltosi in rito abbreviato, in cui sono stati assolti i due presunti mediatori della corruzione, Emeka Obi e Gianluca Di Nardo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE