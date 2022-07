Caso Eni-Nigeria, tutti assolti. Se c'è un reato, il reato è l'inchiesta

Assoluzione senza appello per tutti gli imputati per l'acquisto del giacimento Opl-245 e flop senza appello per la procura di Milano. Non c'è mai stata alcuna corruzione, ma tante anomalie nell'inchiesta di De Pasquale ora imputato a Brescia. Doveva essere il processo del secolo, è lo scandalo giudiziario del secolo

Il processo Eni-Nigeria si conclude con un’assoluzione senza appello degli imputati. E con una condanna senza appello, non penale ma professionale, dei magistrati che per anni li hanno accusati. La procura generale di Milano ha rinunciato a presentare il ricorso contro l’assoluzione in primo grado dei 15 imputati, 13 persone tra cui l’ad di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni oltre alle società Eni e Shell, accusati di corruzione internazionale per una presunta tangente da oltre 1 miliardo di dollari che sarebbe stata pagata dalle due società petrolifere ai politici nigeriani per aggiudicarsi i diritti di esplorazione sul blocco Opl-245. È quindi definitiva l’assoluzione di primo grado perché “il fatto non sussiste”. L’assoluzione arriva dopo un’altra assoluzione definitiva a due intermediari, Obi e Di Nardo, accusati per lo stesso reato, che però avevano scelto il rito abbreviato. Oltre alle assoluzioni dei tribunali italiani, c’era stata anche una sentenza in Regno Unito, dell’Alta corte inglese specializzata in controversie commerciali internazionali, che aveva escluso la corruzione.