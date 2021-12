Il contro scandalo Eni

La presunta corruzione dell’Eni per il caso Opl 245 in Nigeria, la più grande tangente mai pagata da un’azienda italiana (per fare un paragone, almeno il quadruplo della maxi tangente Enimont a valori attualizzati), doveva essere il “Processo del secolo”. E invece, dopo la completa assoluzione “perché il fatto non sussiste” di tutti gli imputati, a partire dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi e del suo predecessore Paolo Scaroni, il processo Eni-Nigeria si sta rivelando lo “Scandalo giudiziario del secolo”. Non solo, appunto, per l’esito di assoluzione ma soprattutto per i metodi utilizzati. A uscirne a pezzi da questa vicenda non è solo la credibilità della magistratura inquirente, accusata di aver occultato le prove utili alla difesa, ma anche quella del giornalismo che ha supportato acriticamente le tesi della procura e dei suoi “supertestimoni” pataccari.

