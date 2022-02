Il caso Eni-Nigeria, la Trattativa stato-gogna

"Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più cercavamo le prove della sua innocenza e più trovavamo quelle della sua colpevolezza”. Queste, in tanti le ricorderanno, furono le agghiaccianti parole pronunciate dal pm Diego Marmo durante il più clamoroso errore giudiziario della storia repubblicana. In realtà, com’è noto, le indagini erano state condotte secondo la logica inversa. Si tratta di vicende molto diverse ed è sempre complicato fare parallelismi, ma si può dire che nel caso del processo Eni-Nigeria la procura di Milano abbia seguito proprio il metodo Marmo: più si cercavano le prove della colpevolezza dei dirigenti dell’Eni e più emergevano quelle della loro innocenza. Solo che i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro le hanno completamente ignorate se non – e questa è la ragione per cui i due magistrati sono indagati dalla procura di Brescia – addirittura occultate. Cose che probabilmente non accadono neppure in Nigeria.



La presunta corruzione internazionale per il blocco petrolifero nigeriano Opl-245, la più grande tangente della storia italiana, una stecca da oltre 1 miliardo di dollari (per fare un paragone, è almeno il quadruplo della maxi tangente Enimont a valori attualizzati), doveva essere il processo del secolo tale da rendere la procura di Milano e il pm De Pasquale l’avanguardia della lotta alla corruzione internazionale in ambito Ocse. E invece si è rivelato lo scandalo giudiziario del secolo, con un clamoroso ribaltamento dei ruoli: gli imputati tutti assolti “perché il fatto non sussiste”, peraltro in due processi paralleli di cui uno con giudizio definitivo, e i magistrati dell’accusa indagati proprio per come hanno condotto l’inchiesta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE