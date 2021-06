Le motivazioni della sentenza Eni-Shell sono un guaio serio De Pasquale e Spadaro

Nelle motivazioni, depositate mercoledì, della sentenza con cui il tribunale di Milano ha assolto lo scorso marzo tutti gli imputati del processo Eni-Shell, incentrato sulla presunta corruzione per l’acquisto del giacimento petrolifero Opl 245 in Nigeria, non ci sono soltanto dure critiche dei giudici nei confronti della decisione dei pm milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro di non depositare nel corso del dibattimento alcuni atti favorevoli agli imputati (fatti per i quali i due magistrati risultano ora indagati dalla procura di Brescia con l’ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni