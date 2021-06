Imputati assolti e pm indagati. Il disastro del processo Eni-Nigeria

Era nato con l’obiettivo di svelare il più grande caso di corruzione internazionale della storia, e invece rischia di trasformarsi in uno dei più gravi scandali della storia della magistratura italiana. Si tratta del processo per corruzione contro Eni e Shell per l’acquisto della concessione petrolifera Opl 245 in Nigeria. Lo scorso marzo tutti gli imputati, tra cui l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, sono stati assolti dalla settima sezione penale del tribunale di Milano, presieduta dal giudice Marco Tremolada, che ha bocciato senza scampo l’impianto accusatorio dei pm milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. A quasi tre mesi dall’assoluzione, ora giunge l’ennesimo colpo di scena: De Pasquale e Spadaro sono indagati dalla procura di Brescia con l’ipotesi di rifiuto di atti d’ufficio, per aver omesso di depositare tra gli atti del processo Eni-Shell documenti che sarebbero stati elementi di prova favorevoli agli imputati.

