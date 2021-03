Storia di uno scandalo italiano: la gogna contro Eni

Il partito della gogna chiedeva di eliminare dalla lista Descalzi. Mattarella, Conte e Gualtieri hanno invece detto di no. E tanto basta oggi per dirgli grazie.

I segugi abituati come i cagnolini a offrire ai propri lettori solo le notizie validate con cura dalla propria procura di riferimento fanno sempre un po’ di fatica a confrontarsi con le sentenze che improvvisamente smontano gli impianti accusatori a cui avevano ingenuamente creduto. E anche questa volta gli osservatori che hanno scelto in questi anni di raccontare il processo del secolo contro Eni sposando in modo acritico i teoremi della procura di Milano faticheranno a confrontarsi con una verità fatta di quattro parole pronunciata ieri pomeriggio dal tribunale di Milano: “Il fatto non sussiste”.