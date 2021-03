Eni e i danni di un processo nato con indizi ma senza prove

Tutti assolti. È bastato un processo di primo grado per far crollare clamorosamente l’inchiesta sulla presunta corruzione più grande della storia italiana, e non solo. La Settima sezione penale del tribunale di Milano, presieduta dal giudice Marco Tremolada, ha assolto perché “il fatto non sussiste” tutti i quindici imputati finiti a processo per la presunta corruzione internazionale, da oltre un miliardo di dollari, legata all’acquisizione da parte di Eni e Shell dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245 in Nigeria. Assolti dunque, tra gli altri, l’attuale amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, il suo predecessore (e attuale presidente del Milan) Paolo Scaroni, le due società Eni e Shell, i manager della società olandese, l’ex ministro del petrolio nigeriano Dan Etete, il responsabile di Eni nell’area dell’Africa subsahariana Roberto Casula, l’ex manager Eni Vincenzo Armanna, l’ex manager di Nae (controllata Eni in Nigeria) Ciro Antonio Pagano, l’imprenditore Gianfranco Falcioni e Luigi Bisignani.

