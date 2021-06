La madre di tutte le macchine del fango

Depistatori trasformati in testimoni, impostori riveriti e santificati come collaboratori di giustizia, calunniatori assurti a esegeti della politica industriale nazionale. In pochi si sono interrogati sul ruolo dei mass media nella costruzione della folgorante carriera dei novelli Ciancimino le cui dichiarazioni, per mesi e anni, hanno alimentato la macchina del fango contro i vertici di Eni, con Claudio Descalzi in testa, fino a una valanga accusatoria che ha gettato discredito su magistrati, professori e manager, uniti dalla comune appartenenza alla mitologica “Loggia Ungheria”. Di Piero Amara si sono fidati certi magistrati, sbagliando. Di Piero Amara si sono fidati orde di cronisti desiderosi di farsi ingranaggio mediatico del circo che doveva ribaltare il top management di Eni, accelerare fuoriuscite e nuovi ingressi. Pure costoro hanno sbagliato. Per fortuna, la storia è andata diversamente, i mascariatori sono finiti sul banco degli imputati, anzi in cella. Negli scorsi mesi e anni nessuna delle firme blasonate di stanza in via Freguglia, insomma di quelli che vantano familiarità con il rito ambrosiano, ha osato sollevare il minimo dubbio sulla attendibilità del teste che con le sue dichiarazioni sembrava perseguire un unico obiettivo: ledere la reputazione di Eni e della sua tolda di comando.

