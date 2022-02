L'archiviazione di Greco conferma le anomalie nel caso Eni

Un’archiviazione che scagiona l’ex procuratore di Milano Francesco Greco dalla vicenda “loggia Ungheria”, ma che non cancella alcune anomalie avvenute nel processo flop Eni-Nigeria. Così si può riassumere la decisione del gip di Brescia di archiviare l’indagine nei confronti di Greco per omissione di atti d’ufficio per il caso dei verbali dell’avvocato Piero Amara sulla fantomatica loggia Ungheria. L’indagine era stata aperta in seguito alle dichiarazioni rese ai pm bresciani dal sostituto procuratore milanese Paolo Storari, il quale raccolse con la collega Laura Pedio le rivelazioni di Amara sulla loggia, per poi denunciare la presunta inerzia praticata dai suoi superiori (Greco e, appunto, l’aggiunto Pedio) nella gestione del fascicolo di indagine. Una scelta, secondo Storari, dettata dalla necessità della procura di tutelare l’attendibilità di Amara e Vincenzo Armanna, grande accusatore di Eni nel processo allora in corso sulla presunta corruzione in Nigeria, poi finito con l’assoluzione di tutti gli imputati.

