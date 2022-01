Il caso Fausta Bonino: da “infermiera killer” a nulla

Condannata per 4 omicidi, ma ora assolta in Appello. Incubi di Piombino

Dall’ergastolo all’assoluzione. La Corte d’appello di Firenze ha assolto Fausta Bonino, l’infermiera di 58 anni accusata di omicidio plurimo volontario per i decessi anomali di dieci pazienti avvenuti nell’ospedale di Piombino (Livorno) tra il 2014 e il 2015. In primo grado, con rito abbreviato, la donna era stata condannata all’ergastolo dal tribunale di Livorno con l’accusa di aver determinato la morte di quattro dei dieci pazienti, attraverso la somministrazione di iniezioni letali di eparina, un potente anticoagulante. I giudici d’Appello hanno invece condannato Bonino a un anno e mezzo per ricettazione (pena sospesa con la condizionale), dato che le erano stati trovati in casa alcuni medicinali. Il verdetto d’Appello ribalta dunque completamente il giudizio di primo grado dopo oltre sei anni di vicenda giudiziaria.