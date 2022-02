L'impatto sulla giustizia del bis di Mattarella. Con vista Csm

La conclusione della partita quirinalizia scongela i dossier più caldi sul tavolo del governo Draghi rimasti in stand-by, primo fra tutti quello sulla riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario

La conclusione della partita quirinalizia, con la conferma di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, scongela i dossier più caldi sul tavolo del governo Draghi rimasti in stand-by in queste settimane, primo fra tutti quello sulla riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura e dell’ordinamento giudiziario. Del resto toccherà proprio a Mattarella presiedere nuovamente il Csm, un organo travolto da scandali correntizi e da una crisi di credibilità senza precedenti, e di cui più volte lui stesso ha invocato una riforma radicale, perlomeno del meccanismo elettorale (per una riforma strutturale dell’organo occorrerebbe una modifica della Costituzione, al momento impensabile).