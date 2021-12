Un Csm autorevole è possibile?

"Che un giudice svolga contemporaneamente funzioni giurisdizionali e politiche non deve più accadere", ha detto la Guardasigilli. Intanto oggi iniziano le consultazioni con i partiti per portare a termini la riforma. E il vicepresidente del Csm dice che quello di Napoli "non è certo l'unico caso. Ma il Consiglio ha applicato la legge in vigore"