Il colmo dello yacht di Briatore

Dopo dodici anni di indagini e processi, sei sentenze e confische milionarie, Flavio Briatore è stato assolto dall’accusa di frode fiscale nella vicenda relativa allo yacht Force Blue. La Corte d’appello di Genova (chiamata a esprimersi per la terza volta sul caso) lo ha assolto insieme ad altre tre persone “perché il fatto non costituisce reato” dalle accuse di evasione fiscale sull’Iva per oltre 3 milioni di euro e false fatturazioni. La vicenda iniziò il 20 maggio 2010, quando il maxi yacht (tra i primi cento al mondo per dimensioni) venne sequestrato al largo della Spezia, mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio. Secondo l’accusa originaria dei pm, Briatore e gli altri indagati avevano simulato un’attività commerciale di noleggio che aveva consentito di utilizzare l’imbarcazione, iscritta in un paese extracomunitario, per uso diportistico in acque territoriali italiane senza versare la dovuta Iva all’importazione per circa 3,6 milioni di euro.

