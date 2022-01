Non c'è pace per Contrada

Non c’è pace per l’ex numero due del Sisde, Bruno Contrada, condannato e incarcerato ingiustamente dallo stato italiano con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La Corte d’appello di Palermo ha infatti rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata dalla difesa dell’ex numero due del Sisde, che a causa della vicenda ha scontato otto anni tra carcere e domiciliari. Contrada, oggi novantenne, venne arrestato la vigilia di Natale del 1992, con l’accusa infamante di concorso esterno in associazione mafiosa. Dopo essere stato assolto in appello, nel 2007 venne condannato in via definitiva a dieci anni di reclusione. La vita di Contrada venne distrutta. Dopo oltre due decenni di fango, nel 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo dichiarò illegittima la sentenza di condanna, in quanto all’epoca dei fatti il reato non era ancora previsto dal nostro ordinamento giuridico, e condannò lo stato italiano a risarcire l’ex 007.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE