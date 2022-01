Il Grillo prezzolato

Non è l’essere finito sotto indagine, per giunta per un reato fumoso come il traffico di influenze illecite, il problema. Per il signor Giuseppe Piero Grillo vale il principio civile e costituzionale della presunzione d’innocenza, esattamente come vale per suo figlio Ciro rinviato a giudizio per violenza sessuale e come valeva per tutte le persone che lui e il suo partito mettevano alla gogna. Se c’è una “questione morale”, o quantomeno un disvelamento dell’ipocrisia tipica di tanti moralisti e giustizialisti, che è emersa a prescindere dagli esiti giudiziari riguarda il “blogger” più che il politico.

