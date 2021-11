Le concessioni spiegate a Briatore

Flavio Briatore, imprenditore, scende in campo contro l’apertura alla concorrenza imposta dal Consiglio di stato per le concessioni balneari che, prorogate dal governo Lega-5 stelle per 15 anni al 2034, scadranno a fine 2023. Briatore, che dice di non avere problemi a raddoppiare l’offerta per il Twiga di Marina di Pietrasanta e anzi ad aggiudicarsi altre concessioni, vuole “portare tutti a Saint-Tropez” dove, afferma, “le spiagge sono in mano a pochi gruppi francesi”. La categoria è sul piede di guerra pur essendo la sentenza inappellabile né modificabile dal Parlamento. E se riconosce che 2.500 euro all’anno di canone medio sono pochi per introiti ufficiali di due miliardi, risponde che “bisognava pagare di più, bastava chiedere…”.

