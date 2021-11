La svolta imminente di Draghi sui balneari diventa una tagliola per Salvini

Ai parlamentari campani che si preoccupavano per le possibili ricadute elettorali (“Da noi quelli sono una casta, e pure pericolosa”, sibila Angelo Tofalo nel cortile di Montecitorio), Luigi Di Maio ha suggerito di lasciar perdere, di non avventurarcisi neppure sulla via della difesa dei balneari, perché a Palazzo Chigi sono risoluti, ora sì, a intervenire in modo “efficace e veloce”. E anzi, per uno strano paradosso dell’inconcludenza, l’approccio prudente che Mario Draghi voleva seguire su questa partita pare destinato, ora, a farsi assai più vigoroso. Perché già nel luglio scorso, nella bozza poi abortita del ddl Concorrenza, i consiglieri del premier, guidati da Francesco Giavazzi, sulla messa a gara delle concessioni balneari avevano previsto una riforma accomodante: che prevedeva, sì, la delega al governo per avviare i bandi “entro sei mesi”, ma riconoscendo al contempo alcune “clausole di protezione” per i gestori attuali. E dunque si stabiliva che si tenesse “in adeguata considerazione la posizione dei titolari che negli ultimi cinque anni abbiano fruito della concessione quale unica o prevalente fonte di reddito”, e perfino un possibile “indennizzo da riconoscere al concessionario uscente”, nonché un comma che scongiurava il rischio delle concentrazioni eccessive. Tutte premure che ora non potranno resistere.

