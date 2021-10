O si apre alla concorrenza o si finisce soffocati sotto i rifiuti. Appello a Draghi

Ora che Mario Draghi ha chiarito che andrà avanti con le riforme “senza tener conto del calendario elettorale”, si vedrà se Matteo Salvini può solo abbaiare o anche mordere. Un’altra occasione arriverà con la legge sulla concorrenza. Il settore è oggetto di una doppia denuncia, dell’Antritrust europea e italiana, e riguarda settori come le concessioni balneari, al pari delle discoteche riserva elettorale salviniana. La revisione dei canoni fu prorogata di ben 15 anni nel 2018, quando la Lega governava con i 5 stelle. Ma la concorrenza tocca anche il Pd, essendo in ballo i servizi municipalizzati a cominciare da trasporti urbani e rifiuti. Che a Roma sono gestiti in-house, con fondi a carico dei contribuenti, dipendenti coccolati dal Campidoglio e risultati zero.

