Cosa c'è in ballo nel rinvio a giudizio per Piercamillo Davigo

Un magistrato può legittimamente ricevere in via informale da un pm amico atti segreti e usare le informazioni per regolare i conti con gli avversari?

Come prevedibile, dopo la chiusura delle indagini del mese scorso, la procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per “rivelazione di segreto” di Piercamillo Davigo e del pm milanese Paolo Storari per la diffusione dei verbali di Amara sulla presunta loggia Ungheria. Una paio di mesi fa, durante una delle sue consuete partecipazioni in un talk-show, l’ex consigliere del Csm dichiarò che l’indagine ai suoi danni era un semplice incidente del mestiere, a differenza del caso del suo rivale Francesco Greco: il procuratore di Milano, all’epoca indagato sempre per la vicenda dei verbali di Amara per omissione di atti d’ufficio, secondo Davigo aveva sicuramente commesso un reato: “Ha violato la legge”, fu la sentenza.