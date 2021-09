Il segreto secondo Davigo

Piercamillo Davigo è andato in tv per dire che lui, indagato dalla procura di Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio sulla loggia Ungheria, è innocente (“chi fa il proprio dovere è esposto a queste cose”), mentre il suo collega-rivale Francesco Greco, anch’egli indagato a Brescia per aver ritardato l’indagine sulla loggia Ungheria, è colpevole (“Greco ha violato la legge!”). Condanna è quando Davigo fischia, avrebbe detto Vujadin Boškov. Questa è senz’altro la parte più surreale e a suo modo divertente dell’intervento televisivo dell’ex magistrato. Ma al di là degli aspetti penali – non è questa la sede più adatta per affrontarli, come peraltro non lo è il talk-show di Giovanni Floris – c’è qualcosa in questa vicenda che Davigo non ha ancora chiarito. L’ex membro del Csm ha sempre giustificato la sua condotta riguardo i verbali di Amara consegnatigli dal pm Storari dicendo di aver preferito seguire le vie informali in quanto la consegna di un plico riservato al Comitato di presidenza del Csm avrebbe compromesso la segretezza dell’inchiesta.

