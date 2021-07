Oltre l'indagine. Cosa deve chiarire il n°1 della procura di Milano

L’atto è dovuto, ma comunque dirompente: la procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati il procuratore capo di Milano, Francesco Greco, con l’accusa di omissione di atti d’ufficio per aver ritardato l’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale da Piero Amara sulla presunta “loggia Ungheria”. L’iscrizione di Greco fa seguito alle dichiarazioni rese ai pm bresciani dal sostituto Paolo Storari, anche lui indagato dalla procura di Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio. Nell’aprile 2020 Storari consegnò all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo i verbali secretati degli interrogatori resi da Amara sulla presunta loggia, con lo scopo di tutelarsi dall’inerzia a suo avviso praticata dai vertici della procura, che esitavano ad aprire un fascicolo d’indagine su quelle dichiarazioni. La verifica dell’inattendibilità di Amara avrebbe infatti potuto impattare negativamente anche sull’attendibilità di Vincenzo Armanna, grande accusatore di Eni nel processo sulla presunta corruzione in Nigeria, poi finito con l’assoluzione di tutti gli imputati.

