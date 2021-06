Altre due assoluzioni smontano il “processo del secolo” contro Eni

Non è rimasto praticamente nulla del “processo del secolo” voluto dalla procura di Milano sulla presunta tangente da un miliardo di dollari pagata da Eni e Shell per l’acquisto dei diritti di esplorazione del giacimento petrolifero Opl 245 in Nigeria. La Corte d’appello di Milano ha infatti assolto Obi Emeka e Gianluca Di Nardo, i due presunti mediatori della corruzione internazionale, annullando così la condanna a quattro anni inflitta a quest’ultimi nel settembre 2018 in primo grado con rito abbreviato. Emeka e Di Nardo sono stati assolti dai giudici perché “il fatto non sussiste”, la stessa formula utilizzata dal tribunale di Milano nella sentenza con cui lo scorso marzo ha assolto tutti i quindici imputati del filone principale del processo (tra cui l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni), bocciando clamorosamente l’impianto accusatorio avanzato dai pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, il cui fallimento ora è completo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni